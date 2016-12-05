«Одесситы ищут к Новому году костюмы Гарри Поттера и Свинки Пэппы, а коту — костюм асассина», — «Яндекс»

11:14 / 22.12.2016

ОДЕССА, 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Яндекс.Поиск» составил список самых частых и самых оригинальных поисковых запросов одесситов о карнавальных костюмах — лидируют снеговики и снегурочки, а среди необычных — новогодний Гарри Поттер, свинка Пэппа и костюм асассина для кота, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 декабря, в пресс-службе Компании «Яндекс.Украина».

Как отметили в пресс-службе, активно интересоваться карнавальными нарядами жители Одессы и области начинают еще в октябре — накануне Хэллоуина — а после Дня Всех Святых приступают к поиску новогодних костюмов: уже в середине декабря интерес к теме достигает своего пика. В целом в первый зимний месяц в «Яндекс» на эту тему поступает почти миллион запросов.

Топ-10 самых популярных карнавальных костюмов в запросах одесситов оказался довольно традиционным: Снеговик, Снегурочка, Гномик, Снежинка, Дед Мороз, Пират, Петух, Петрушка, Зайчик, Ангел.

«Несмотря на то, что одесситы предпочитают преимущественно давно знакомые новогодние образы, на их поисковые запросы влияют и новые тренды. Так, в этом году пользователи из Одессы и области спрашивали «Яндекс» о костюмах современных героев из фильмов и игр», — добавили в пресс-службе.

Так, в поисковых запросах звучали: новогодние костюмы фиксиков для детей, проект костюма железного человека, купить костюм лунтика, карнавальный костюм ниндзяго, аренда костюма миньона для аниматора, новогодний костюм гарри поттера, костюм леди баг, маскарадный костюм капитан америка, прокат костюма свинки пеппы, костюм ассассина для кота.

Среди других необычных запросов — костюм шапокляк в молодости, костюм халвы, новорічний костюм дяка, костюм бобра, костюм красивой кикиморы, костюм кота в пачке.