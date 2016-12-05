«7 километр» поздравил подшефных с Днем Святого Николая

14:23 / 21.12.2016

ОДЕССА, 21 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промтоварный рынок «7 километр» начал поздравлять своих подшефных с новогодними праздниками, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 декабря, в пресс-службе промрынка.

По информации пресс-службы, первыми сладкие подарки от промрынка ко Дню Святого Николая получили ребята из областного центра для ВИЧ-инфицированных детей и подростков.

С этим центром «Седьмой километр» сотрудничает уже не первый год. Сейчас он объединяет свыше 500 ребят, сюда же за различной помощью обращаются и взрослые с ВИЧ. Особое внимание уделяется самым юным посетителям.

«Малыши приходят в Центр вместе с родителями — работа с семьей, всестороннее развитие детей с особым статусом, оказание психологической и гуманитарной помощи семьям является приоритетным направлением работы организации и всячески поддерживается Промтоварным рынком», — добавили в пресс-службе.

Ранее, в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку украинских воинских частей, задействованных в АТО, Промтоварный рынок предоставил средства для помощи воинской части В2830, которая сейчас дислоцируется в районе Марьинки. Позиции части пострадали от сильнейших обстрелов, в результате чего из строя вышла радиосвязь и возникли проблемы с энергоснабжением. Украинские военные остро нуждалась в дизель-генераторе, бензопилах и индивидуальных аптечках.

СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» («Седьмой километр») — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе, в своей деятельности руководствуется принципами социальной ответственности и инновационного развития, которые реализуются через наполнение государственного бюджета, социальные программы и отчисления в социальные фонды, внедрение новых стандартов организации торговли. Ежегодно предприятие отчисляет свыше 140 миллионов гривен налогов государству, а также более 3 миллионов – на благотворительные цели.