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«7 километр» поздравил подшефных с Днем Святого Николая
14:23 / 21.12.2016
ОДЕССА, 21 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промтоварный рынок «7 километр» начал поздравлять своих подшефных с новогодними праздниками, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 декабря, в пресс-службе промрынка.
По информации пресс-службы, первыми сладкие подарки от промрынка ко Дню Святого Николая получили ребята из областного центра для ВИЧ-инфицированных детей и подростков.
С этим центром «Седьмой километр» сотрудничает уже не первый год. Сейчас он объединяет свыше 500 ребят, сюда же за различной помощью обращаются и взрослые с ВИЧ. Особое внимание уделяется самым юным посетителям.
«Малыши приходят в Центр вместе с родителями — работа с семьей, всестороннее развитие детей с особым статусом, оказание психологической и гуманитарной помощи семьям является приоритетным направлением работы организации и всячески поддерживается Промтоварным рынком», — добавили в пресс-службе.
Ранее, в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку украинских воинских частей, задействованных в АТО, Промтоварный рынок предоставил средства для помощи воинской части В2830, которая сейчас дислоцируется в районе Марьинки. Позиции части пострадали от сильнейших обстрелов, в результате чего из строя вышла радиосвязь и возникли проблемы с энергоснабжением. Украинские военные остро нуждалась в дизель-генераторе, бензопилах и индивидуальных аптечках.
СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» («Седьмой километр») — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе, в своей деятельности руководствуется принципами социальной ответственности и инновационного развития, которые реализуются через наполнение государственного бюджета, социальные программы и отчисления в социальные фонды, внедрение новых стандартов организации торговли. Ежегодно предприятие отчисляет свыше 140 миллионов гривен налогов государству, а также более 3 миллионов – на благотворительные цели.
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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