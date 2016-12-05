Праздничный Поезд Единения «Трухановская Сечь» прибыл в Одессу

13:38 / 21.12.2016

ОДЕССА, 21 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ночью 21 декабря на железнодорожный вокзал «Одесса-Главная» из столицы прибыл праздничный Поезд Единения «Трухановская Сечь», путешествие которого приурочено ко Дню Святого Николая, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 декабря, в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога».

На этот раз поезд курсирует по маршруту «Киев — Одесса – Киев» и уже посетил такие города как Смила, Днепр, Запорожье, Волноваха, Мариуполь, Бердянск, Геническ, Херсон и Николаев. Около 80 пассажиров — волонтеры, студенты, старшеклассники, общественные деятели и военные — путешествуют по стране с целью поздравления населения с праздниками и пропаганды национального единства.

Утром в холле вокзала в праздничной атмосфере состоялась хлебосольная встреча пассажиров агитпоезда. Приветствовали гостей с прибытием работники регионального филиала «Одесская железная дорога» ОАО УЗ, представители Одесского горсовета и облгосадминистрации, а также местные волонтеры и рядовые граждане. Здесь пели песни, славили героев и передали одесситам священный Вифлеемский огонь. По завершении мероприятия в помещении вокзала прозвучал Гимн Украины.

Сегодня в планах гостей города — посещение ряда мероприятий, в том числе возложение цветов и почтение памяти погибших воинов АТО, экскурсия на корабли ВМС Украины, посещение учебных заведений.

В пресс-центре также напомнили, что агитационный специальный поезд №918/917 «Киев — Одесса – Киев» отправился в дорогу 12 декабря и будет путешествовать до 22 декабря. Этот четвертый поезд Единения Украины «Трухановская Сечь», который курсирует между столицей, южными и восточными городами Украины. Одесса — это конечная остановка на пути перед возвращением поезда в столицу.

Мероприятие проводится в рамках реализации Программы Президента Украины по поддержке национального единства при поддержке ПАО «Укрзализныця».