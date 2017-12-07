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Центр реинтеграции бездомных женщин на Балтской дороге будет открыт до конца года
15:25 / 13.12.2017
ОДЕССА, 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе готовят к открытию женское отделение коммунального учреждения «Одесский центр реинтеграции бездомных лиц» на Балтской дороге, 2, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, по реконструкции трехэтажного здания, в котором разместится Центр, уже выполнены, сейчас завершается благоустройство прилегающей территории.
На первом этаже здания предусмотрено отделение ночного пребывания, на втором этаже — кабинеты администрации. На третьем этаже подготовлено отделение реинтеграции и социальной адаптации: жилые и бытовые комнаты, кабинеты юридической и социально-педагогической помощи, предоставления услуг трудоустройства и т. д.
На сегодняшний день в полном объеме выполнены кровельные и фасадные работы; проведены замена перекрытий и устройство перегородок; заменены окна на энергосберегающие металлопластиковые, а также установлены двери. Кроме того, завершены все внутренние отделочные, облицовочные и столярные работы; заменены все внутренние инженерные системы. Также закуплено и установлено необходимое оборудование и мебель: кровати, шкафы, столы, стулья, холодильники, морозильная камера, микроволновая печь, электроплиты, стиральные машины, швейная машина и проч.
В Центре установлены датчики пожарной сигнализации, шкафы пожаротушения и современная система пожарной сигнализации; обустроены сети внешнего водоснабжения и наружной канализации. Также установлена крышная газовая автоматизированная топочная, выполнены работы по обустройству внешних сетей газоснабжения к зданию.
На данный момент завершаются работы по благоустройству прилегающей территории, оформляются документы на поставку газа.
Открытие Центра запланировано до конца года.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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