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Одесские дети получили подарки, привезенные из Германии «Рождественским конвоем»
16:41 / 07.12.2017
ОДЕССА, 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Детям социально незащищенных категорий вручили подарки, доставленные в Одессу представителями немецкой благотворительной организации в рамках акции «Дети помогают детям», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 7 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 25 тысяч подарков для детей социально незащищенных категорий Одессы были доставлены из Германии «Рождественским конвоем» на 5 грузовиках.
Благотворительный проект реализуется в рамках международной волонтерской акции «Дети помогают детям» уже не в первый раз — это 11-й «конвой», подаривший малышам радость рождественского чуда.
С 5 по 7 декабря структурные подразделения Департамента труда и социальной политики горсовета организовали праздничные мероприятия, где волонтёры вручили доставленные подарки детям.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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