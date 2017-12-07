Одесские дети получили подарки, привезенные из Германии «Рождественским конвоем»

16:41 / 07.12.2017

ОДЕССА, 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Детям социально незащищенных категорий вручили подарки, доставленные в Одессу представителями немецкой благотворительной организации в рамках акции «Дети помогают детям», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 25 тысяч подарков для детей социально незащищенных категорий Одессы были доставлены из Германии «Рождественским конвоем» на 5 грузовиках.

Благотворительный проект реализуется в рамках международной волонтерской акции «Дети помогают детям» уже не в первый раз — это 11-й «конвой», подаривший малышам радость рождественского чуда.

С 5 по 7 декабря структурные подразделения Департамента труда и социальной политики горсовета организовали праздничные мероприятия, где волонтёры вручили доставленные подарки детям.