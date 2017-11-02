Губернатор подверг резкой критике работу Службы по делам детей

10:33 / 29.11.2017

ОДЕССА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов подверг резкой критике работу Службы по делам детей ОГА за формальное отношение к работе — в частности в связи с ситуацией в подведомственных детдомах, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Во время расширенного аппаратного совещания в ОГА 28 ноября, резюмируя степень готовности региона к возможным стихиям во время зимы, губернатор обратился к заместителю начальника Службы по делам детей облгосадминистрации с вопросом о состоянии детского дома в Березовском районе.

Как оказалось, чиновница в последний раз была там 30 января во время плановой проверки.

«То есть, поставили галочку и всё?», — возмутился глава области. «Я уверен, что для того, чтобы маленький ребёнок, простите, сходил в туалет, нужно всего лишь поставить нормальный унитаз, для чего не нужны огромные деньги. На ситуацию в детдомах региона обратили моё внимание общественники. Почему вы не знаете, что там творится?», — спросил М. Степанов.

Руководитель ОГА также особо подчеркнул, что за 10 месяцев его пребывания в должности к нему не приходило ни одного документа на рассмотрение из Службы по делам детей ОГА, что по его мнению, мягко говоря, странно.

В Одесской области действует 12 детских спецучреждений: 3 дома ребёнка и 9 центров социально-психологической реабилитации. Последняя проверка контролирующими органами там осуществлялась 30 января этого года.