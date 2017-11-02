Соцучреждения Одесской области ожидают новые проверки

10:27 / 29.11.2017

ОДЕССА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Специальная мониторинговая группа займётся инспектированием специализированных социальных учреждений Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 ноября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Накануне, 28 ноября, на аппаратном совещании глава ОГА Максим Степанов заявил, что недоволен результатами работы областной Службы по делам детей, в частности, ситуацией вокруг детского приюта в Березовском районе. Посетив 24 ноября это подведомственное Службе заведение, губернатор выяснил, что дети живут в условиях избыточной влажности, помещения остро нуждаются в ремонте, а мебель и санузлы устарели.

«О состоянии дел в детском приюте я узнал от общественности. Почему я могу найти время на общение, а вы нет? Еще раз повторяю: приведение в порядок не требует много денег. Не может ребенок, лишенный родительской опеки, находиться в таких условиях. Продолжу без предупреждения посещать такие заведения», — пообещал М. Степанов.

Кроме того, специализированные учреждения Одесской области начнёт инспектировать мониторинговая группа, в состав которой войдут представители общественных организаций. Проверки ожидают заведения, находящиеся в подчинении Службы по делам детей, Департаментов здравоохранения, образования, социальной защиты и другие.

«Только водитель будет знать, куда направляется группа. Проверки будут комплексные, даже с привлечением сотрудников сферы ЖКХ. Также по поручению председателя облгосадминистрации возобновил работу Координационный совет по соблюдению прав ребенка. Там также привлекаем общественность», — сообщил заместитель председателя ОГА Сергей Колебошин.

Напомним, что в настоящее время также продолжается тотальная проверка состояния пожарной безопасности в соцучреждениях области.