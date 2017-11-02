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Средняя зарплата в Одессе на 1 ноября составляет 6659 гривен, — данные
10:51 / 15.11.2017
ОДЕССА, 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Средняя зарплата в Одессе с начала года выросла с 5 тыс. 51 грн. до 6 тыс. 659 грн., а количество официально зарегистрированных безработных сократилось с 2 тыс. 86 до 1 тыс. 853 человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 ноября, в Департаменте труда и социальной политики Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, в течение года в Одессе наблюдаются положительные тенденции развития местного рынка труда, в том числе и замедление темпов роста зарегистрированной безработицы.
Так, по статистическим данным, средняя зарплата с начала года выросла с 5051 до 6659 гривен, а количество официально зарегистрированных безработных сократилось с 2086 до 1853 человек. Из них 80% получали пособие по безработице, средний размер которого на 1 ноября составил 4,04 тыс. грн., что на 26% больше законодательно установленного размера минимальной заработной платы (3200 грн.).
Почти две трети от общего числа безработных — женщины (66,4%), 43,3% — молодежь в возрасте до 35 лет. Структура безработных граждан в разрезе профессионально-квалификационного состава в последние годы практически неизменна: 80% — служащие, 17% — рабочие, 3% — лица без профессии.
По состоянию на 1 ноября количество актуальных вакансий, заявленных работодателями города в службу занятости, составило 1 тыс. 304 ед., из них: 53% — для служащих, 38% — для рабочих специальностей и 9% — для лиц без профессиональной подготовки.
При этом по-прежнему сохраняется явная диспропорция между профессионально-квалификационным составом безработных граждан и требованиями работодателей к профессиональной подготовке претендентов на свободные рабочие места и вакансии.
Осенью традиционно уменьшилось количество предложений в сфере гостиничного бизнеса, при этом увеличился спрос на производственные вакансии и занятость в сфере услуг и продаж. Неизменно востребованы рабочие с инструментом, средний медицинский персонал. Наименее востребованы профессии юристов, финансистов, экономистов.
В январе-октябре 2017 года в городскую службу занятости населения за содействием в поиске работы обратились 5,3 тыс. человек, а были трудоустроены 3,1 тыс. человек.
С целью обеспечения соответствия профессионально-квалификационного уровня соискателей работы потребностям работодателей по состоянию на 1 ноября прошли обучение 768 безработных.
К оплачиваемым временным общественным работам в период поиска работы привлекались 268 безработных.
Уровень зарегистрированной безработицы в Одессе среди граждан трудоспособного возраста по состоянию на 1 ноября текущего года составляет 0,3%.
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Сергей Гриневецкий
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