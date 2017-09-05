Новаторские подходы к услугам соцзащиты населения обсудили в Одессе

12:04 / 28.10.2017

ОДЕССА, 28 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе прошло заседание коллегии Министерства социальной политики Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 28 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, 27 октября в Одессе состоялось заседание коллегии Министерства социальной политики Украины, посвященное внедрению интегрированной модели в сфере социальной защиты населения и реформированию интернатных учреждений.

«Одесса выбрана Министерством площадкой для диалога с главами территориальных громад, руководителями социальных учреждений городов и объединенных территориальных громад Украины, а также для наглядной демонстрации и распространения опыта предоставления интегрированных услуг», — подчеркнули в департаменте.

С докладом о реформе социальной сферы выступил министр социальной политики Украины Андрей Рева, который высоко оценил достижения Одесской области и непосредственно Одессы в реализации новой системы оказания социальных услуг в Центре интегрированных услуг.

«Во время собеседования специалисты Центра комплексно изучают проблему конкретной семьи. Кроме решения вопроса о назначении той или иной помощи, они выявляют суть проблемы и продолжают сопровождение клиента — помогают устроиться на работу, оформить детей в детские сады и многое другое», — рассказал министр соцполитики.

Одесский городской голова Геннадий Труханов, в свою очередь, доложил о ходе выполнения социальной составляющей президентской «Стратегии развития страны-2020».

«Одесса — классический пример того, как реформа работает на людей. Социальный сектор сегодня занимает приоритетные позиции. Это подтверждается эффективным действием городских социальных программ и цифрами: затраты на социальную сферу в 2017 году составляют более 50% бюджета города», — заявил мэр.

Городской голова отметил, что качественные услуги – это то, чего ждут от властей всех уровней граждане Украины, и это еще один приоритет работы городской власти в Одессе.

Он также пояснил, что для организации работы главного офиса Центра предоставления услуг городу необходимо было порядка 2 тыс. кв. м, а для создания единого сервисного центра города — около 15 тыс. кв. м. В собственности города не было зданий необходимой площади, а строительство нового здания с учетом необходимости отвода и оформления земельного участка потребовало бы около 5 лет. Сегодня в приобретенном мэрией здании на Косовской созданы все условия для работы специалистов и получения горожанами необходимых социальных и административных услуг: электронная очередь, современный ресепшн, комфортабельные залы ожидания, комнаты матери и ребенка, игровые комнаты; внедряются современные европейские технологии качества предоставления услуг и использования энергосберегающего оборудования.

В ближайшее время в здании новой мэрии разместятся 14 структурных подразделений, где будут работать около 700 сотрудников. В здании создается единая локальная сеть и внедряется единый электронный документооборот со всеми исполнительными органами Одесского городского совета.

Напомним, что именно приобретение горсоветом здания на ул. Косовской дало повод оппонентам мэра выдвинуть ряд обвинений в его адрес. По мнению ряда источников, эта покупка стала поводом повышенного интереса НАБУ и обысков у Г. Труханова. Однако городской голова опроверг эти версии.