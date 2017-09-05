«Фонд соцстраха в Одесской области заработал по новым стандартам», — руководитель областной дирекции фонда

13:55 / 17.10.2017

ОДЕССА, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Одесской области Николай Чербаджи считает, что реорганизации в структуре Фонда «пошли на пользу работающему населению», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом он заявил сегодня, 17 октября, на расширенном аппаратном совещании в ОГА.

На сегодняшний день, по данным руководителя соцстраха в области, 600 тыс. жителей Одесского региона застрахованы Фондом социального страхования Украины в Одесской области. Среди них — 5 тыс. человек и членов их семей получают постоянные выплаты по несчастному случаю на производстве или профессиональному заболеванию, в том числе 1 тыс. 127 лиц временно перемещённых из зоны АТО. Приоритет сейчас — социальная защита интересов населения.

«Инструкции по плану «Деньги ходят за человеком» уже направлены во все структуры», — заявил Н. Чербаджи, подчеркнув необходимость страхования на производстве работников от несчастных случаев и полученных профессиональных заболеваний.

По словам чиновника, сейчас разработаны принципиально новые подходы к работе по страхованию здоровья и жизни работников производств, которые в первую очередь, предполагают направления пострадавших на производстве на санаторно-курортное лечение и реабилитацию.

Всего с начала года в Одесской области по 17 видам медико-социальных услуг страховщиками было выплачено 324 млн. грн.