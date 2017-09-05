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«Фонд соцстраха в Одесской области заработал по новым стандартам», — руководитель областной дирекции фонда
13:55 / 17.10.2017
ОДЕССА, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Одесской области Николай Чербаджи считает, что реорганизации в структуре Фонда «пошли на пользу работающему населению», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом он заявил сегодня, 17 октября, на расширенном аппаратном совещании в ОГА.
На сегодняшний день, по данным руководителя соцстраха в области, 600 тыс. жителей Одесского региона застрахованы Фондом социального страхования Украины в Одесской области. Среди них — 5 тыс. человек и членов их семей получают постоянные выплаты по несчастному случаю на производстве или профессиональному заболеванию, в том числе 1 тыс. 127 лиц временно перемещённых из зоны АТО. Приоритет сейчас — социальная защита интересов населения.
«Инструкции по плану «Деньги ходят за человеком» уже направлены во все структуры», — заявил Н. Чербаджи, подчеркнув необходимость страхования на производстве работников от несчастных случаев и полученных профессиональных заболеваний.
По словам чиновника, сейчас разработаны принципиально новые подходы к работе по страхованию здоровья и жизни работников производств, которые в первую очередь, предполагают направления пострадавших на производстве на санаторно-курортное лечение и реабилитацию.
Всего с начала года в Одесской области по 17 видам медико-социальных услуг страховщиками было выплачено 324 млн. грн.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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