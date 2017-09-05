1,85 тысячи безработных состояли на учёте в городской службе занятости на начало месяца

11:11 / 17.10.2017

ОДЕССА, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на 1 октября на учете в городской службе занятости состояли 1,85 тысячи безработных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 октября, в Департаменте труда и социальной политики Одесского городского совета.

По информации департамента, по состоянию на 1 октября на учете в городской службе занятости состояли 1,85 тысячи безработных, из которых 66,5% составили женщины, 42,9% — лица в возрасте до 35 лет. Более 80% состоящих на учёте получали пособие по безработице. Уровень зарегистрированной безработицы в городе составил 0,3%.

В разрезе профессионально-квалификационного состава зарегистрированных безработных: 79% составили служащие, 17,4% — рабочие, 3,6% — лица без профессии.

Количество свободных рабочих мест, заявленных в службу занятости работодателями Одессы, на 1 октября составляет 1,2 тыс. вакансий, из них: 52,9% предложений работы для служащих, 37,9% — для квалифицированных рабочих, 9,2% — для лиц без профессиональной подготовки. Средний размер заработной платы — 3 тыс. 904,40 грн.

Всего услугами службы занятости за 9 месяцев текущего года воспользовались более 5 тыс. человек, из которых каждый второй (2,65 тыс. чел. или 52,4%) был трудоустроен.

Из общего числа трудоустроенных 12 безработных открыли собственное дело за счет одноразовой выплаты помощи по безработице.

Активными формами занятости (трудоустройство, профессиональное обучение и общественные работы) охвачены почти 3,6 тыс. безработных граждан.

Профориентационные услуги получили более 28 тысяч одесситов, в том числе 16,3 тыс. учащихся и выпускников учебных заведений города.

Также за отчетный период проведены 52 ярмарки, в которых приняли участие 327 работодателей, предоставивших более 7,5 тысяч вакансий.