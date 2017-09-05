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«Одесчина на 100% готова к выплатам пенсий по новой системе», — губернатор
10:36 / 06.10.2017
ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Территориальные управления Пенсионного фонда в Одесской области полностью готовы к внедрению пенсионной реформы,, которая была принята парламентом 3 октября передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, об этом глава ОГА Максим Степанов доложил 5 октября во время селекторного совещания под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
«Мы на 100% готовы к выплатам пенсий в октябре по новой системе. Территориальные управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области готовы к внедрению реформы», — отметил М. Степанов.
В пресс-службе добавили, что новая пенсионная система предусматривает уже в октябре повышение пенсий более чем для 9 миллионов украинских пенсионеров. Также увеличен размер минимальной пенсии — с 1 тыс. 312 грн. до 1 тыс. 452 грн. По новой системе каждый год будет проходить автоматический перерасчет пенсий, учитывая процент инфляции и рост средней заработной платы.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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