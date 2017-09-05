«Одесчина на 100% готова к выплатам пенсий по новой системе», — губернатор

10:36 / 06.10.2017

ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Территориальные управления Пенсионного фонда в Одесской области полностью готовы к внедрению пенсионной реформы,, которая была принята парламентом 3 октября передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, об этом глава ОГА Максим Степанов доложил 5 октября во время селекторного совещания под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

«Мы на 100% готовы к выплатам пенсий в октябре по новой системе. Территориальные управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области готовы к внедрению реформы», — отметил М. Степанов.

В пресс-службе добавили, что новая пенсионная система предусматривает уже в октябре повышение пенсий более чем для 9 миллионов украинских пенсионеров. Также увеличен размер минимальной пенсии — с 1 тыс. 312 грн. до 1 тыс. 452 грн. По новой системе каждый год будет проходить автоматический перерасчет пенсий, учитывая процент инфляции и рост средней заработной платы.