Конкурс «Дворики Одессы-2017» с призовым фондом 300 тысяч гривен выберет 9 лучших дворов города

09:22 / 03.10.2017

ОДЕССА, 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 9 лучших дворов города будут определены в ходе третьего ежегодного социального конкурса «Дворики Одессы», призовой фонд которого в этом году составит 300 тысяч гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 октября, организаторы конкурса — проект «Доброе Дело».

По информации организаторов, призовой фонд конкурса «Дворики Одессы» в этом году составит 300 тыс. грн.

Награда будет распределена между победителями в 9 номинациях: «Самый зеленый дворик», «Лучший подъезд», «Лучший двор для детей», «Лучший одесский дворик (старый город)», «Лучший одесский дворик (многоэтажки — ЖЭК)», «Лучший одесский дворик (многоэтажки — ОСМД)», «Самый спортивный дворик», «Лучший стрит-арт» (по 30 тыс. грн. в каждой номинации), и «Лучший двор по мнению участников» (приз — 60 тыс. грн.)

Как отмечают организаторы, в прошлых сезонах — 2015 и 2016 года — в конкурсе приняло участие около 100 дворов. Жители каждого двора-участника благоустраивали его своими силами делали и выигрывали большие финансовые призы, которые также тратились на дополнительное благоустройство их дворов. Кроме того, само участие в конкурсе дает возможность жителям собраться вместе с соседями-единомышленниками и сделать свои дворы лучше и красивее.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте www.dvoriki.od.ua.

Голосование начнется в первых числах ноября и к концу ноября будут объявлены победители в номинациях.