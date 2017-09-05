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Конкурс «Дворики Одессы-2017» с призовым фондом 300 тысяч гривен выберет 9 лучших дворов города
09:22 / 03.10.2017
ОДЕССА, 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 9 лучших дворов города будут определены в ходе третьего ежегодного социального конкурса «Дворики Одессы», призовой фонд которого в этом году составит 300 тысяч гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 октября, организаторы конкурса — проект «Доброе Дело».
По информации организаторов, призовой фонд конкурса «Дворики Одессы» в этом году составит 300 тыс. грн.
Награда будет распределена между победителями в 9 номинациях: «Самый зеленый дворик», «Лучший подъезд», «Лучший двор для детей», «Лучший одесский дворик (старый город)», «Лучший одесский дворик (многоэтажки — ЖЭК)», «Лучший одесский дворик (многоэтажки — ОСМД)», «Самый спортивный дворик», «Лучший стрит-арт» (по 30 тыс. грн. в каждой номинации), и «Лучший двор по мнению участников» (приз — 60 тыс. грн.)
Как отмечают организаторы, в прошлых сезонах — 2015 и 2016 года — в конкурсе приняло участие около 100 дворов. Жители каждого двора-участника благоустраивали его своими силами делали и выигрывали большие финансовые призы, которые также тратились на дополнительное благоустройство их дворов. Кроме того, само участие в конкурсе дает возможность жителям собраться вместе с соседями-единомышленниками и сделать свои дворы лучше и красивее.
Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте www.dvoriki.od.ua.
Голосование начнется в первых числах ноября и к концу ноября будут объявлены победители в номинациях.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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