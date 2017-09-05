Иностранцы с начала года усыновили 37 одесских детей, граждане Украины — 36

09:52 / 27.09.2017

ОДЕССА, 27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 2017 году в Одессе усыновлены 73 ребенка-сироты и лишенных родительской опеки, из них 36 — гражданами Украины, 37 — иностранцами, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, по состоянию на 25 сентября на учете в службе по делам детей Одесского городского совета находятся 1 тыс. 222 ребенка-сироты и ребенка, лишенных родительской опеки. Из них семейными формами воспитания охвачены 1 тыс. 4 ребенка (82,4%), в государственных детских учреждениях находятся 218 детей (17,6%).

Общее число детей, состоящих на учете по усыновлению, составляет 233 ребенка, в течение 2017 года на учет приняты 43 ребенка. За этот период в Одессе усыновлены 73 ребенка-сироты и ребенка, лишенных родительской опеки, из них гражданами Украины — 36, гражданами иностранных государств — 37 детей.

В Одессе функционируют 6 детских домов семейного типа, в которых на содержании и воспитании находятся 43 ребенка, и 16 приемных семей, в которых воспитываются 20 детей указанной категории.

Под опекой и попечительством находятся 964 ребенка-сироты и ребенка, лишенных родительской опеки. В течение 2017 года установлена опека и попечительство над 88 детьми указанной категории.

28-29 сентября по случаю Дня усыновления городская Служба по делам детей проведет акцию для желающих помочь детям, оставшимся без родительской опеки. Будут предоставляться консультации и практическая помощь по вопросам устройства детей в семьи граждан.

Мероприятие состоится 28-29 сентября с 10:00 до 17:00 в Службе по делам детей Одесского городского совета по адресу: ул. Дерибасовская, 8.

СПРАВКА: День усыновления отмечается в Украине 30 сентября (в соответствии с Указом Президента Украины № 1088/2008 от 27.11.2008 года).