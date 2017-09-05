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«7 километр» передал благотворительную помощь детям-сиротам, оставшимся в зоне АТО
17:34 / 12.09.2017
ОДЕССА, 12 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Администрация «7 км» передала благотворительную помощь для детского приюта в зоне АТО, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 12 сентября, в пресс-службе рынка.
По информации пресс-службы, администрация «7 км» передала одежду, обувь, нитки, ткани, игрушки фонду «Милосердное сердце», на попечении которого находится социальный центр для переселенцев (150 человек) и приют семейного типа в Покровске Донецкой области.
«Сейчас в приюте проживают 40 детей, ставших сиротами в результате боевых действий на Востоке Украины. Приют организовывался спонтанно, когда все близлежащие детдома уже вывезли, а сирот становилось больше с каждым днем. Инициировали его создание прихожане одной из церквей, волонтеры. Государство выделило здание старенького детсада, и сейчас основная нагрузка по обустройству и содержанию приюта легла на плечи общественников и неравнодушных людей.
Администрация Промтоварного рынка выражает огромную благодарность всем предпринимателям, откликнувшимся на призыв о сборе гуманитарной помощи для детей!», — сообщили в пресс-службе промрынка.
СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе, в своей деятельности руководствуется принципами социальной ответственности и инновационного развития, которые реализуются через наполнение государственного бюджета, социальные программы и отчисления в социальные фонды, внедрение новых стандартов организации торговли. Ежегодно предприятие отчисляет, в среднем, 130 миллионов гривен налогов государству, а также не менее 3 миллионов – на благотворительные цели.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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