«7 километр» передал благотворительную помощь детям-сиротам, оставшимся в зоне АТО

17:34 / 12.09.2017

ОДЕССА, 12 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Администрация «7 км» передала благотворительную помощь для детского приюта в зоне АТО, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 12 сентября, в пресс-службе рынка.

По информации пресс-службы, администрация «7 км» передала одежду, обувь, нитки, ткани, игрушки фонду «Милосердное сердце», на попечении которого находится социальный центр для переселенцев (150 человек) и приют семейного типа в Покровске Донецкой области.

«Сейчас в приюте проживают 40 детей, ставших сиротами в результате боевых действий на Востоке Украины. Приют организовывался спонтанно, когда все близлежащие детдома уже вывезли, а сирот становилось больше с каждым днем. Инициировали его создание прихожане одной из церквей, волонтеры. Государство выделило здание старенького детсада, и сейчас основная нагрузка по обустройству и содержанию приюта легла на плечи общественников и неравнодушных людей.

Администрация Промтоварного рынка выражает огромную благодарность всем предпринимателям, откликнувшимся на призыв о сборе гуманитарной помощи для детей!», — сообщили в пресс-службе промрынка.

СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе, в своей деятельности руководствуется принципами социальной ответственности и инновационного развития, которые реализуются через наполнение государственного бюджета, социальные программы и отчисления в социальные фонды, внедрение новых стандартов организации торговли. Ежегодно предприятие отчисляет, в среднем, 130 миллионов гривен налогов государству, а также не менее 3 миллионов – на благотворительные цели.