Экономным одесситам обещают компенсировать неиспользованные суммы субсидии

14:55 / 15.08.2017

ОДЕССА, 15 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесситов, желающих получить компенсацию за неиспользованные суммы субсидий за отопление газом и электроэнергией, просят подать заявления до 1 сентября, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 15 августа, рассказала директор Департамента труда и социальной политики Одесского горсовета Елена Китайская на пресс-конференции «Изменения в порядке предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ».

Как рассказала директор департамент труда и социальной политики Одесского горсовета Елена Китайская, согласно распоряжению Кабмина вводится монетизация за не до конца использованную субсидию на отопление газом или электроэнергией.

«Те организации, которые предоставляли субсидию, уже провели перерасчёт и подали соответствующие списки в районные управления социальной защиты. На сегодняшний день тех, кто сумел экономно расходовать на отопление газ — 1 тыс. 745 человек, а электричество — всего 9. Им может быть возвращён денежный эквивалент равный либо стоимости 100 куб. м газа, либо 150 кВт электроэнергии, т.е. всего, по, чуть более, 700 грн.», — сообщила она.

«Из всех заявителей обратились ещё не все, только 1 тыс. 180 человек. До 1 сентября уже не так много времени, поэтому с таким заявлением надо поторопиться», — отметила специалист.