Одесчина присоединилась к проекту по наставничеству для детей из интернатов

10:51 / 11.08.2017

ОДЕССА, 11 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская облгосадминистрация подписала меморандум о сотрудничестве с Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка и общественной организацией «Одна надежда» по внедрению наставничества для детей из интернатов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 августа, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, 10 августа в ОГА подписали меморандум о сотрудничестве между Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка, облгосадминистрацией и общественной организацией «Одна надежда» по внедрению наставничества для детей из интернатов.

Сам проект создан общественными организациями с 2009 г. и уже действует в Киеве. На законодательном уровне наставничество приняли осенью прошлого года.

«Для ребенка, который находится в интернате, наставник может быть альтернативной формой взаимодействия со взрослыми. Около 8% детей, находящихся в таких заведениях, имеют статус на усыновление или опекунство. А что делать остальным? Конечно, есть много вопросов. Только недавно было принято положение о наставничестве, поэтому нужно многое обсуждать», — отметил заместитель председателя ОГА по гуманитарным вопросам Сергей Колебошин во время встречи с руководителями интернатов и общественными активистами.

По словам волонтеров, подавляющее большинство выпускников интернатов не приспособлены к реальной жизни и нуждаются во внимании и советах взрослого — эта роль и отводится наставнику. Также были случаи, когда благодаря наставнику ребенок находил семью.

«Всего за все время проекта 11 детей попали в семьи — или их забрал к себе наставник, приняли родители наставника, или его близкие родственники. Или наставник специально находил незнакомую семью, чтобы отдать туда своего подопечного», — рассказала координатор проекта наставничества Татьяна Иордан. По её словам был даже случай, когда благодаря наставнику усыновили 12-летнего ребёнка, тогда как подростков в Украине обычно в семьи берут неохотно.

Всего в Украине наставников получили уже более 1 тыс. 300 детей. Государственными органами, которые должны реализовывать программу наставничества, определены центры социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Одесская область стала шестым регионом Украины, который подписал меморандум о сотрудничестве.

СПРАВКА: Всего в Одесской области существует полсотни интернатов, где воспитывается более 4 тыс. 600 детей.