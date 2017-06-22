Более тысячи детей оздоровились в этом сезоне в лагере «Юный романтик»

15:51 / 10.08.2017

ОДЕССА, 10 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ведомственном лагере «Инфоксводоканала» «Юный романтик» с начала лета уже оздоровились более тысячи детей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 августа, в пресс-службе «Инфоксводоканала».

По информации пресс-службы, в детском лагере «Юный романтик» дан старт последнему заезду.

«Лагерь «Юный романтик» начал свою работу почти 70 лет назад. Несмотря на то, что подобные заведения многие годы уничтожались, этот лагерь «Инфоксводоканалу» удалось сохранить и приумножить. Сейчас за один сезон здесь принимают свыше тысячи отдыхающих, и каждому из них уделяют отдельное внимание.

Несмотря на то, что учреждение принадлежит филиалу «Инфоксводоканал», здесь оздоровляются дети не только работников учреждения, но и всех желающих одесситов, и даже из других уголков Украины.

В «Юном романтике» есть все, что можно пожелать для отдыха: море, свой собственный бассейн, библиотека, спортивные площадки, сцена для проведения концертов и различных конкурсов. Ранее «Инфоксводоканал» построил новые футбольную и баскетбольную площадки с европейским покрытием, установил современное оборудование на кухне. Питание в лагере пятиразовое, сбалансированное, которое учитывает все потребности растущего организма.

Здесь все сделано для отдыха детей — спортивные игры, кружки, секции, дискотеки, конкурсы, регулярные экскурсии в городские музеи. Детям здесь скучать не приходится, их досуг продуман до мелочей», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что в 2016 году по итогам Всеукраинского конкурса Федерация профсоюзов Украины наградила детский оздоровительный лагерь «Юный романтик» Почетной грамотой в номинации «Лучшее заведение оздоровления и отдыха детей».