Положительная динамика сохраняется на рынке труда в Одессе

10:54 / 08.08.2017

ОДЕССА, 08 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По итогам января-июля на рынке труда Одессы сохраняется стабильная положительная динамика, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Департамента труда и соцполитики.

По сообщению департамента, анализ основных показателей рынка труда города Одессы свидетельствует о сохранении стабильной положительной динамики.

Увеличение количества предложений работы (на 6,5% или 368 вакансий) и среднего размера заработной платы позволило трудоустроить на 10% больше безработных, чем за аналогичный период 2016 года.

Всего на протяжении января-июля 2017 года 1,7 тыс. работодателей заявили в Службу занятости более 6 тыс. вакансий, из них: 52,2% — вакансии для служащих, 38,2% — для рабочих специальностей, 9,6% — для лиц, не имеющих профессию.

Средний размер заработной платы в заявленных вакансиях составил 3 тыс. 794 грн., что в 1,5 раза выше, чем в прошлом году.

За содействием в трудоустройстве обратились 4,1 тыс. человек, что на 15,6% или 825 лиц меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Из них более чем 50% или 2,1 тыс. безработных были трудоустроены.

Структура зарегистрированных безработных в разрезе профессионально-квалификационного состава остается фактически неизменной: 78,2% составляют служащие, 17,9% — рабочие, 3,9% — лица без профессии.

Коэффициент напряженности на одну представленную вакансию уменьшился, по сравнению с прошлым месяцем, на 0,4 пункта и составляет 1 единицу.

Активными формами занятости (трудоустройство, профессиональное обучение, общественные работы) были охвачены более 2,6 тыс. безработных граждан.

Профориентационными услугами воспользовались 19 тыс. человек.

Семинары, ярмарки вакансий, индивидуальные консультации и собеседования посетили около 5 тыс. соискателей работы.

По состоянию на 1 августа на учете в городской Службе занятости состояли 1,88 тыс. безработных: 66,5% — женщины, 42,9% — молодежь в возрасте до 35 лет. Каждый третий имеет высшее образование, каждый тринадцатый — полное среднее.

Уровень зарегистрированной безработицы в городе составил 0,3%.