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Положительная динамика сохраняется на рынке труда в Одессе
10:54 / 08.08.2017
ОДЕССА, 08 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По итогам января-июля на рынке труда Одессы сохраняется стабильная положительная динамика, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные Департамента труда и соцполитики.
По сообщению департамента, анализ основных показателей рынка труда города Одессы свидетельствует о сохранении стабильной положительной динамики.
Увеличение количества предложений работы (на 6,5% или 368 вакансий) и среднего размера заработной платы позволило трудоустроить на 10% больше безработных, чем за аналогичный период 2016 года.
Всего на протяжении января-июля 2017 года 1,7 тыс. работодателей заявили в Службу занятости более 6 тыс. вакансий, из них: 52,2% — вакансии для служащих, 38,2% — для рабочих специальностей, 9,6% — для лиц, не имеющих профессию.
Средний размер заработной платы в заявленных вакансиях составил 3 тыс. 794 грн., что в 1,5 раза выше, чем в прошлом году.
За содействием в трудоустройстве обратились 4,1 тыс. человек, что на 15,6% или 825 лиц меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Из них более чем 50% или 2,1 тыс. безработных были трудоустроены.
Структура зарегистрированных безработных в разрезе профессионально-квалификационного состава остается фактически неизменной: 78,2% составляют служащие, 17,9% — рабочие, 3,9% — лица без профессии.
Коэффициент напряженности на одну представленную вакансию уменьшился, по сравнению с прошлым месяцем, на 0,4 пункта и составляет 1 единицу.
Активными формами занятости (трудоустройство, профессиональное обучение, общественные работы) были охвачены более 2,6 тыс. безработных граждан.
Профориентационными услугами воспользовались 19 тыс. человек.
Семинары, ярмарки вакансий, индивидуальные консультации и собеседования посетили около 5 тыс. соискателей работы.
По состоянию на 1 августа на учете в городской Службе занятости состояли 1,88 тыс. безработных: 66,5% — женщины, 42,9% — молодежь в возрасте до 35 лет. Каждый третий имеет высшее образование, каждый тринадцатый — полное среднее.
Уровень зарегистрированной безработицы в городе составил 0,3%.
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Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
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