Дети из зоны АТО прибыли на отдых в Одессу

16:51 / 04.08.2017

ОДЕССА, 04 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессу прибыли дети из зоны АТО, на отдых которых деньги собрали сотрудники ОГА, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 августа, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, утром 3 августа в Одессу прибыла первая группа детей из Донбасса, на оздоровление которых перечислили средства сотрудники ОГА. Это 20 ребят из Луганской области, самым младшим из них — 9-10 лет.

Еще более 50 детей приехали ночью того же дня с Марьинкы Донецкой области, которая непосредственно находится в зоне боевых действий и часто попадает под обстрел. Из зоны АТО их вывозили с помощью бронетранспортеров.

Всех детей разместили на базе областной школы-интерната № 91 на 10-й станции Фонтана. Отдыхать в Одесской области дети будут в течение двух недель.

«Мы подготовили для детей обширную развлекательную программу. Это и дельфинарий, и зоопарк, и обзорная экскурсия по Одессе, и, конечно, отдых на море », — отметил руководитель Департамента образования и науки ОГА Александр Лончак.

Напомним, в июле в Одесской ОГА поступило предложение оздоровить 30 детей из Мариинки. Глава облгосадминистрации Максим Степанов предложил сотрудникам перечислить свою однодневную зарплату на отдых детей из Донбасса. Общая сумма составила 250 000 гривен, и этих средств хватило на оздоровление 71 ребенка.