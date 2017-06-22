Памятный вечер для бойцов АТО прошёл на киностудии

11:22 / 03.08.2017

ОДЕССА, 03 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская киностудия выступила инициатором проведения памятного вечера, посвящённого воинам АТО, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом вчера, 2 августа, сообщили организаторы вечера в ходе мероприятия, состоявшегося в кинозале на Одесской киностудии.

В памятном вечере, посвящённом воинам АТО принял участие оркестр Военно-морских сил Вооружённых сил Украины под управлением Олега Мисятянкина. Солисту оркестра, певцу Юрию Баланюку, участнику боевых действий в зоне АТО, вручили цветы и ценный приз от Одесской киностудии. Такие же презенты получили военные врачи, спасшие не одну жизнь раненных бойцов, волонтёры, сами воины, ветераны АТО, которые сумели пройти реабилитацию и «найти себя» уже в мирной жизни.

Организаторы, администрация Одесской киностудии, заявили о том, что главная цель собрания — выразить свою благодарность всем, ко встал на защиту Украины и уже три года, часто ценой собственной жизни удерживает рубежи.

Слова благодарности прозвучали и от киевских коллег-телевезионщиков в видео обращениях.