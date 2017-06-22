14 комплексных схем благоустройства реализованы в Одессе за два года

16:43 / 31.07.2017

ОДЕССА, 31 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе с 2015 года реализованы 14 комплексных схем благоустройства, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, в период 2015-2016 годов исполнительным комитетом Одесского городского совета утверждены 14 комплексных схем размещения временных сооружений: 8 — в 2015 году, 6 — в 2016 году.

До принятия этих решений на территории города в границах утвержденных комплексных схем были хаотично размещены 1436 временных морально устаревших сооружений. Планируется, что по завершении реализации всех схем на территориях, обозначенных решениями исполкома, останутся 580 временных торговых объектов.

По состоянию на июль 2017 года, согласно комплексным схемам, уже демонтированы 910 объектов и произведена замена 330 объектов на новые, которые соответствуют архетипам утвержденного образца. Кроме того, сокращено число размещенных возле старых киосков вспомогательных элементов торговли (электронных терминалов, холодильников и так далее). Они заменены на встроенное оборудование в павильонах нового образца.

Согласно информации управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, за последние три года за счет средств предпринимателей установлены временные сооружения нового образца, также было обновлено пешеходное покрытие у торговых объектов — выполнено мощение тротуарной плиткой и обновлено асфальтовое покрытие на площади более 100 000 кв. м. Кроме того, установлены около 1300 элементов благоустройства: скамейки, уличные фонари, урны, уличная мебель, оборудованы более 30 остановочных комплексов, проведено необходимое озеленение.