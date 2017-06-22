Чиновники облгосадминистрации собрали деньги на отдых детям из зоны АТО

13:36 / 31.07.2017

ОДЕССА, 31 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Семьдесят детей из Донбасса отдохнут на одесских курортах за счет чиновников областной администрации, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 31 июля, в ходе аппаратного совещания в ОГА сообщил губернатор Максим Степанов.

Как сообщил М. Степанов, все работники областной администрации перевели свой однодневный заработок для организации отдыха на море детей из прифронтовой Марьинки.

«К нам поступила просьба организовать отдых тридцати детей, — рассказал М. Степанов, — Но когда, практически все сотрудники областной администрации перевели свой однодневный заработок, чтобы этот отдых организовать, набралось более двухсот пятидесяти тысяч гривен. Это позволит нам принять не тридцать, а семьдесят детей. И не только из Марьинки, но и из Луганской области», — отметил руководитель области.

По словам главы региона, дети приедут в Одессу уже 3 августа. Они будут размещены на базе отдыха в селе Фонтанка, где пробудут в течение двух недель.

По словам губернатора, для детей уже подготовлена разнообразная интересная программа, включающая, в частности, посещение Дельфинария.