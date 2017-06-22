Дети, оказавшиеся в сложной ситуации, могут получить комплексную помощь в Одессе

13:08 / 27.07.2017

ОДЕССА, 27 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе предоставляют комплексную помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, в ходе заседания комиссии по вопросам защиты прав детей в Одессе был рассмотрен вопрос о работе КУ «Специализированный психоневрологический дом ребенка №3 «Солнышко» по социальной защите детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения, и детей, которые находятся в учреждении временно.

Дом ребенка № 3 рассчитан на 105 детей. На сегодняшний день в нем находятся 97 детей, из них: 27 с инвалидностью, 18 детей ВИЧ-инфицированы от ВИЧ-инфицированных мам. На каждого ребенка открыт лицевой счет в «Ощадбанке» и оформлена сберегательная книжка. На всех детей оформлено социальное пособие по рождению. Выплаты по инвалидности получают все 27 детей-инвалидов. За 10 детьми закреплено жилье. Для медико-социальной реабилитации детей-инвалидов и тяжело больных детей, имеющих родителей, на базе Дома ребенка №3 создан Центр ранней медико-социальной реабилитации и паллиативной помощи детям младшего возраста (до 7 лет).

Своевременное проведение комплекса реабилитационных мероприятий способствует не только предупреждению инвалидности у ребенка, но и его скорейшему возвращению на воспитание в семью.

Администрацией Дома ребенка совместно со службой по делам детей Одесского городского совета проводится работа по определению детей в семьи.

Так, на протяжении 2016 года в биологические семьи были возвращены 9 детей, усыновлены 36 детей (из них гражданами Украины — 27), взяты под опеку 7 детей, 1 ребенок определен в приемную семью.

За 6 месяцев 2017 года в Дом ребенка поступили 36 детей, из них 19 — временно. В результате проведенной работы 17 детей усыновлены (15 — гражданами Украины), 1 ребенок с инвалидностью переведен в специализированный дом-интернат, 1 ребенок взят под опеку и 1 определен в детский дом семейного типа.