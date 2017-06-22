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Одесситы смогут получить льготы при оформлении новых паспортов
11:22 / 27.07.2017
ОДЕССА, 27 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский горсовет принял решение о предоставлении отдельным категориям граждан льготы на оплату административного сбора при оформлении биометрических паспортов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, 26 июля в ходе очередной сессии депутаты Одесского городского совета освободили от оплаты части стоимости государственной услуги по оформлению (в том числе взамен утраченных или похищенных), обмену документов отдельные категории одесситов. К ним относятся: граждане, состоящие в категориях 1 и 2 пострадавших вследствие
Чернобыльской катастрофы; инвалиды Второй мировой войны и семьи воинов (партизанов), которые погибли или пропали без вести, и приравненные к ним в
установленном порядке лица; инвалиды I и II групп; участники боевых действий и лица, приравненные к ним (в том числе участники антитеррористической операции); ветераны Второй мировой войны; дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки; родители и дети многодетных семей; лица в возрасте от 80-ти лет; бездомные лица и беспризорные дети (при наличии определенного статуса).
Так, за оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты в течение 20 рабочих дней взимается 279 грн.: 192 грн. — стоимость бланка и персонализации, 87 грн. — стоимость административной услуги. Вышеперечисленные категории лиц освобождаются от уплаты 70 % стоимости административной услуги. Таким образом, вместо 279 грн. льготные категории будут платить 218,1 грн. За оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты в течение 10 рабочих дней соответствующие категории лиц вместо 366 грн. будут платить 313,8 грн.
За оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу в течение 20 рабочих дней взимается 557,32 грн.: 304,32 грн. — стоимость бланка и персонализации, 253 грн. — стоимость административной услуги. Соответствующие категории лиц освобождаются от уплаты 70 % стоимости административной услуги. Таким образом, вместо 557,32 грн. человек будет платить 380,22 грн. За оформление загранпаспорта в течение 7 рабочих дней вместо 810,32 грн. вышеперечисленные категории лиц будут платить 456,12 грн.
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Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
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