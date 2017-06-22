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Программа социального жилья реализуется в Измаиле
12:17 / 26.07.2017
ОДЕССА, 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Измаиле реализуется программа обеспечения жильем детей-сирот и малообеспеченных слоев населения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июля, в пресс-службе Одесского областного совета.
По информации пресс-службы, согласно программе, принятой Измаильским городским советом в 2017 году, начато строительство жилья для детей-сирот и малообеспеченных слоев населения на 20 квартир по улице Покровская (Комсомольская), 34 Средства были выделены из областного бюджета.
«Работы идут полным ходом и рассчитаны на два года. Планируем завершить данный объект к концу 2018 года. Здесь уже построено подвальное помещение, идет строительство первого этажа », — сообщил первый заместитель городского головы, депутат областного совета Родион Абашев.
Следующий многоквартирный дом, где дети-сироты получат жилье — ЖСК «Ассоль». По завершении строительства для вышеупомянутых категорий граждан здесь будет выделено 3 квартиры.
«Инициатива строительства социального жилья была поддержана всем депутатским корпусом. И сегодня мы уже имеем конкретные положительные результаты, которых удалось достичь благодаря командной работе, рационально распределив бюджетные средства на неотложные нужды каждого района. Это и отремонтированное общежитие в Белгороде-Днестровском, где дети-сироты уже получили квартиры, и общежитие для работников учебных заведений, медицинских работников, семей участников АТО в селе Малодолинское », — отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский.
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