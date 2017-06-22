Государство выделило Одесской области 37 миллионов субвенции

14:06 / 25.07.2017

ОДЕССА, 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Государство выделило Одесской области субвенцию в 37 миллионов грн на строительство, капитальный ремонт или реконструкцию домов для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 июля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, Одесской области выделена субвенция в объеме 37 млн на строительство, капитальный ремонт или реконструкцию домов для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Речь идет о домах семейного типа и социальных общежитиях, также средства выделяются на изготовление проектно-сметной документации. Одесский регион должен немедленно предоставить информацию по объектам, на которые будут выделяться средства из государственного бюджета, в Министерство социальной политики Украины. С просьбой как можно быстрее предоставить информацию по районам заместитель председателя ОГА Сергей Колебошин обратился к главам РГА во время селекторного совещания.