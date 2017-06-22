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Пять двоен родились в Одессе на прошлой неделе
10:25 / 25.07.2017

ОДЕССА, 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На прошлой неделе в Одессе родились пять пар близнецов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, за прошедшую неделю население Одессы пополнили пять пар близнецов. Всего за неделю в пяти городских родильных домах Одессы появились на свет 295 новорожденных.

Количественное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 151. Также за неделю увидели свет 144 новорожденных одесситки.

Наибольшее количество родов на минувшей неделе принято в городском роддоме №4, где появились на свет 67 малышей.

Областной перинатальный центр, расположенный в Суворовском районе Одессы, откроется после планового косметического ремонта и дезинфекции с 1 августа 2017 года. Госпитализация беременных, рожениц и родильниц в Одессе проводится во все пять городских роддомов в обычном режиме.

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