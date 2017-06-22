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Одесская Ассоциация евреев бывших узников гетто и концлагерей представила проект «Сквер памяти»
16:20 / 24.07.2017
ОДЕССА, 24 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская Ассоциация евреев бывших узников гетто и концлагерей представила проект, предусматривающий создание «Сквера памяти» в сквере Хворостина, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Председатель Одесской региональной Ассоциации евреев бывших узников гетто и нацистских концлагерей Роман Шварцман в рамках онлайн-платформы «Социально активный гражданин» (общественный бюджет) презентовал проект сквера сегодня. 24 июля, в ходе пресс-конференции.
По словам Р. Шварцмана, Одесская Ассоциация евреев бывших узников гетто и концлагерей в рамках онлайн-платформы «Социально активный гражданин» представила проект, предусматривающий создание «Сквера памяти» в сквере Хворостина.
Именно к этому месту в начале Молдаванки во время Второй мировой войны нацисты пригоняли евреев со всего Юга Украины, дабы затем «увести в вечность».
Сотни тысяч людей, причём не только еврейской национальности, были расстреляны и сожжены в печах концлагерей.
Р. Шварцман сообщил, что проектом предусматривается установка скамеек, ремонт и запуск фонтана, который будет называться «Фонтаном слёз», ограды, камер наблюдения, высадки деревьев, каждое из которых — в знак благодарности людям, ценой жизни спасавших евреев во время войны.
Именно на этом месте последние 20 лет проводятся уроки толерантности и мужества. А с 2005 года — дни памяти жертв Холокоста.
Бюджет проекта — 850 тыс. грн.
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