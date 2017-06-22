Центр социального жилья откроют в Одесской области

11:58 / 22.07.2017

ОДЕССА, 22 ИЮЛЯ, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – В Раздельнянском районе планируют создать Центр социального жилья с развитой инфраструктурой, передаёт корреспондент ИА “Контекст-Причерноморье”.

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, в селе Степовое Раздельнянского района Одесской области запланирована реконструкция Центра социального жилья с развитой инфраструктурой для вынужденно переселенных лиц, а также детей-сирот и лиц, оказавшихся в сложных жизненных условиях. Заведение рассчитано на 500-600 человек. Каждой семье будет предоставлено во временное пользование (до решения жилищного вопроса или возвращения домой) отдельную квартиру и земельный участок, также будут созданы условия для проживания инвалидов. В рамках проекта планируется детский сад и школа с возможностью инклюзивного обучения. Во время рабочей поездки в Одесскую область Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко осмотрел объекты реконструкции.

«Социальный городок» будет создан на базе трех корпусов бывшего Степовецкого филиала Лиманского профессионального аграрного лицея. Здания не использовались обществом в течение последних пяти лет. Первый корпус на 45-50 квартир планируют сдать в эксплуатацию уже в 2018 году.