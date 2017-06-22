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Более 15,6 тысяч человек трудоустроились в Одесской области за первое полугодие
14:35 / 18.07.2017
ОДЕССА, 18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За первые 6 месяцев 2017 года в Одесской области трудоустроились более 15,6 тысяч человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 июля, в Отделе информационной работы
Одесского областного центра занятости.
По информации отдела, при содействии центров занятости Одесской области за 6 месяцев 2017 года трудоустроились более 15,6 тысяч человек, что на 6,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из числа зарегистрированных безработных получили работу более 11,6 тысяч. Уровень трудоустройства безработных увеличился на 3,2 п.п. и составляет 43,7%.
На 1 июля в среднем по Одесской области на одну вакансию претендовало 3 человека. Наибольшая численность претендентов в Любашевском (20 человек), Великомихайловском и Саратском (16 человек), Кодымском (15 человек) районах. Наименьшая — 1 человек, в городах Одесса, Южный, Черноморск и Теплодар.
С начала года количество вакансий, заявленных работодателями Одесской области, составила 22,7 тысяч единиц, что на 12,7% больше, чем аналогичном периоде прошлого года. По состоянию на 1 июля 2017 года количество вакансий составляло более 3,0 тысячи единиц. В целом по Одесской области в 1 полугодии было укомплектовано 14,9 тысяч вакансий. Уровень укомплектования составил 65,7%.
В общественных и других работах временного характера участвовали больше 6,0 тысяч человек, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также в январе-июне 2017 года услугами службы занятости воспользовались 490 военнослужащих, которые принимали участие в антитеррористической операции. Трудоустроено 90 человек, 5 из них получили одноразовую выплату для организации собственного бизнеса. Обучение проходили 49, принимали участие в общественных и других работах временного характера 29 военнослужащих.
Как сообщало ранее ИА «Контекст-Причерноморье», в первом полугодии более 5,7 тыс. безработных получили новую профессию при содействии Одесской областной службы занятости.
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Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
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