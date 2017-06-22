Почти 6 тысяч безработных получили новую профессию в первом полугодии

13:37 / 12.07.2017

ОДЕССА, 12 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В первом полугодии более 5,7 тыс. безработных получили новую профессию при содействии Одесской областной службы занятости, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 июля, в отделе информационной раборты Одесского областного центра занятости.

По информации отдела. за I полугодие 2017 по направлению Одесской областной службы занятости проходили профессиональное обучение более 5,7 тыс. человек, что составило 21,4% от общей численности безработных области. При этом на рабочих местах стажировались почти 1,6 тыс. безработных по около 150 профессиям и направлениям. В частности, для сельскохозяйственных предприятий области при содействии службы занятости повышали квалификацию агрономы, дояры, мельники, рабочие фермерского хозяйства, техники-механики и трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства и др.

Основной учебной базой Одесской областной службы занятости является государственное учебное заведение «Одесский центр профессионально-технического образования государственной службы занятости». С начала 2017 обучение безработных проводилось по 25 профессиям, которые востребованы в сферах строительства, металлообрабатывающей промышленности, торговли и сферы услуг, гостиничного бизнеса, жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, на базе этого учебного заведения безработные повышали квалификацию на краткосрочных курсах предпринимательства, бухгалтерского учета, охраны труда и других.

В течение 6 месяцев текущего года по лицензированным профессиям и направлениям повышения квалификации в учебном центре прошли обучение более 4,2 тыс. безработных, в том числе 177 человек из 18 регионов Украины.

За 6 месяцев 2017 трудоустроены по направлению службы занятости или самостоятельно 91,3% зарегистрированных безработных из числа лиц, окончивших обучение.