Всего 11 приемных семей было создано в Одесской области в прошлом году

13:15 / 27.06.2017

ОДЕССА, 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская область заняла одно из последних мест в Украине по числу созданных приемных семей и детдомов семейного типа — за прошлый год приемных семей было создано всего 11, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По информации пресс-службы Одесской ОГА, такие данные были обнародованы на селекторном совещании облгосадминистрации с главами районов 26 июня.

Так, за три года в области показатель создания приемных семей и детдомов семейного типа уменьшился в четыре раза. Более того — в прошлом году было 16 случаев, когда детей возвращали из приемных семей в интернаты.

«Я рекомендую главам РГА изучить ту законодательную базу, которая существует, она очень существенно изменилась. Надо уделять внимание качественному отбору кандидатов на усыновление. Конечно, если очень внимательно подходить, то мы ни одного не найдем. Но так нельзя, чтобы в 2013-м было 44, а в прошлом — 11. Но и качество отбора не должно страдать. Тот процент возвратов, который у нас есть, свидетельствует о плохом качестве отбора. Берите под личный контроль вопрос создания приемных семей и домов семейного типа. У нас один из самых низких показателей в Украине!», — заявил главам РГА на совещании заместитель председателя ОГА Сергей Колебошин.

В пресс-службе ОГА отметили, что сложившаяся ситуация также связана и с нехваткой кадров на местах. В некоторых районах до сих пор не назначили глав РГА. Так, в Ширяевском районе почти полгода нет руководителя местной администрации, а по закону именно он ответственен за предоставление статуса ребенку, устройство его в семью или установление опеки. В других районах не могут укомплектовать штат службы по делам детей.

«У нас есть такие районы, где ситуация на грани катастрофы! В Захарьевском районе больше года вакансия начальника службы. Белгород-Днестровский район — тоже катастрофическая ситуация была до недавнего времени — только назначен начальник, но на 15 тысяч детского населения работает фактически четыре специалиста», — отметила начальник Службы по делам детей ОГА Алла Кирияк.