Дополнительные полтора миллиарда гривен планируют выделить в области на субсидии населению

14:06 / 20.06.2017

ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области на субсидии планируют выделить дополнительно 1 млрд 547 млн. грн., передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом председатель ОГА Максим Степанов заявил сегодня, 20 июня, на брифинге после аппаратного совещания.

«Несмотря на 878 млн. 500 тыс. грн., которые были выделены в прошлом году на оформление населением региона энергосубсидий, работа была полностью завалена, а самой суммы катастрофически оказалось мало», — отметил губернатор.

По его словам, в ближайшее время в бюджет области будет включено выделение дополнительных 1 млрд. 547 млн. грн для оформления жителям области субсидий по коммунплатежам.

«Остаётся относительно небольшой объём задолженности, которую необходимо погасить населению и предприятиям. Но, я думаю, что с этим будет намного проще, и мы с этим будем работать», — заявил М. Степанов.