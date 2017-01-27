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Дополнительные полтора миллиарда гривен планируют выделить в области на субсидии населению
14:06 / 20.06.2017
ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области на субсидии планируют выделить дополнительно 1 млрд 547 млн. грн., передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом председатель ОГА Максим Степанов заявил сегодня, 20 июня, на брифинге после аппаратного совещания.
«Несмотря на 878 млн. 500 тыс. грн., которые были выделены в прошлом году на оформление населением региона энергосубсидий, работа была полностью завалена, а самой суммы катастрофически оказалось мало», — отметил губернатор.
По его словам, в ближайшее время в бюджет области будет включено выделение дополнительных 1 млрд. 547 млн. грн для оформления жителям области субсидий по коммунплатежам.
«Остаётся относительно небольшой объём задолженности, которую необходимо погасить населению и предприятиям. Но, я думаю, что с этим будет намного проще, и мы с этим будем работать», — заявил М. Степанов.
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