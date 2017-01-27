24 тысячи человек трудоустроены в 2016 году через областной Центр занятости

15:26 / 06.06.2017

ОДЕССА, 06 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 24 тысячи человек удалось трудоустроить в 2016 году при помощи Одесского областного центра занятости, в том числе 5 тысяч — из социально незащищённых категорий населения, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом заместитель директора Одесского областного Центра занятости Елена Головатюк рассказала сегодня, 6 июня, в ходе аппаратного совещания в ОГА.

По словам замдиректора Центра, при трудоустройстве на работу в области в приоритете — социально незащищённые категории населения, инвалиды и воины АТО. Так, из общего количества трудоустроенных в 2016 году — 24 тыс. человек — 5 тыс. составили люди из социально незащищённых категорий населения.

«Создаются благоприятные условия и для людей с особыми потребностями. Таких в прошлом году удалось трудоустроить 435 человек в рамках программы «Безбарьерная среда»», — отметила Е. Головатюк.

В 2016 году в Центр также обратилось 2 тыс. 587 временно перемещённых лиц, причём, наибольшее количество таких в Одессе, Белгород-Днестровском и Кодымском районах. Из них удалось трудоустроить 850 человек, а 206 смогли пройти профессиональное обучение.

Ещё 156 человек участвовало в общественных работах. А особое внимание было уделено демобилизованным воинам АТО, 256 человек, из которых получили работу, а 61 — одноразовую помощь на организацию предпринимательской деятельности.