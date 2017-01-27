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Почти 8 тысяч человек было трудоустроено с начала года при содействии Службы занятости в области
12:49 / 03.06.2017

ОДЕССА, 03 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В течение 4 месяцев 2017 года в Одесской области при содействии Службы занятости были трудоустроены 7 тысячи 981 человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 июня, в Одесском областном центре занятости.

По информации ООЦЗ, в течение января-апреля службой занятости в Одесской области трудоустроены 7 тыс. 981 чел. (за 4 месяца в 2016 г. — 8 тыс. 736), в Одессе — 703 чел. (в 2016 г. — 797).

В течение этого периода право на получение помощи по безработице в области имели 18 тыс. 966 чел. (в Одессе — 3 тыс. 276), а её средний размер составил 1 тыс. 872 грн. (в Одессе — 3 тыс. 276 грн.).

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