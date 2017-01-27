11,6 тысячи жителей области в мае имели статус безработного, — данные

12:32 / 03.06.2017

ОДЕССА, 03 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на 1 мая в Одесской области статус безработного имели 11 тыс. 631 человека, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 июня, в Одесском областном центре занятости.

По информации ООЦЗ, по состоянию на 1 мая в Одесской области статус безработного имели 11 тыс. 631 человека, тогда как на 1 мая 2016 г. — 12 тыс. 776, а на 1 января 2017 г. — 15 тыс. 756.

В областном центре на 1 мая было зарегистрировано 2 тыс. 85 безработных (на 1 мая 2016 г. — 2 тыс. 515).

Из общего числа безработных по области 6 тыс. 249 составили женщины (по Одессе — 1 тыс. 416), 3 тыс. 634 — молодёжь до 35 лет (по Одессе — 838). Число безработных сельских жителей по области составило 6 тыс. 259.

При этом количество вакансий и свободных рабочих мест в области на 1 апреля составило 3 тыс. 377, в Одессе — 1 тыс. 537.