Промрынок «7 километр» поздравил своих подшефных с Днём защиты детей

17:23 / 01.06.2017

ОДЕССА, 01 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Администрация Промрынка «7 километр» традиционно поздравила своих подшефных с Международным днём защиты детей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 июня, в пресс-службе рынка.

По информации пресс-службы, в этом году первыми поздравления от «7 километра» получили самые юные подопечные рынка — воспитанники Дома ребенка женской Черноморской исправительной колонии №74. Для малышей были переданы игрушки от предпринимателей рынка, а также памперсы, бытовые приборы, фрукты и овощи от администрации «7 километра».

В пресс-службе напомнили, что «Седьмой километр» оказывает поддержку Дому ребенка на протяжении многих лет. На его попечении находятся малыши от рождения до 3-х лет — это дети женщин, отбывающих заключение. По правилам, матери могут навещать своих детей только дважды в день.

Также от администрации и предпринимателей «7 километра» подарки получили воспитанники одесской школы-интерната №3 для детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Им были переданы игрушки, канцтовары, одежда, материал для уроков по декоративно-прикладному искусству.

СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. Ежегодно предприятие отчисляет, в среднем, 130 миллионов гривен налогов государству, а также не менее 3 миллионов — на благотворительные цели.