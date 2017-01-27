Начальник службы по делам детей ОГА не смогла отчитаться о выполнении протокольных поручений

15:20 / 29.05.2017

ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник Службы по делам детей ОГА Алла Кирияк на сегодняшнем расширенном аппаратном совещании не смогла отчитаться о выполнении протокольных поручений губернатора, касающихся приобретения жилья детям-сиротам, поскольку ни одно из них не выполнено, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Доклад начальника Службы об исполнении протокольных поручений губернатора от 6 февраля по вопросам приобретения жилья для детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, а также от 24 апреля о разработке мер для предотвращения детской беспризорности, по усилению контроля условий содержания и воспитания детей в специализированных учреждениях социальной защиты был прерван губернатором на первых же минутах.

Чиновница не смогла ответить ни на один из вопросов руководителя ОГА. В частности, М. Степанов напомнил, что 6 февраля на аппаратном совещании было принято решение о формировании реестра детей-сирот с определением их мест проживания и необходимого количества квартир для них. Кроме того, необходимо было чётко определиться со стоимостью жилья, поскольку в разных районах она отличается, а также определить, где жильё для сирот сможет приобрести местная власть, а где — на паритетных началах с облбюджетом.

А. Кирияк заявила, что она не владеет подобной информацией, в связи с тем, что «программы были приняты только в конце 2016 года. А в целом по региону в течение 3 лет на жильё сиротам нужно потратить 90 млн. грн.».

На это губернатор заявил: «Пока ребёнку негде жить, ему абсолютно всё равно — утверждена программа или нет. Результат нашей деятельности — это приобретенное жильё. Либо ребёнок знает и уверен, что это жильё будет приобретено. Результатом вашей деятельности должно было стать вынесение на сессию соответствующего предложения о необходимой сумме. Что должна была утвердить профильная комиссия. Насколько я знаю, комиссия не может внести это предложение, потому что нет чёткой конкретики».

Напомним, что, согласно обнародованным ранее данным, общее число детей-сирот по области составляет порядка 2,3 тыс. человек.