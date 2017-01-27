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«С 1 мая повышается прожиточный минимум», — Департамент труда и соцполитики горсовета
12:59 / 25.04.2017

ОДЕССА, 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 1 мая в Украине повышается официальный прожиточный минимум, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 апреля, в Департаменте труда и социальной политики Одесского городского совета.

Как отметили в Департаменте труда и соцполитики, согласно ст. 7 Закона Украины «О Государственном бюджете на 2017 год», на период с мая по ноябрь 2017 года прожиточный минимум составит: для детей в возрасте до 6 лет — 1426 грн.; для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1777 грн.; для трудоспособных лиц — 1684 грн.; для лиц, утративших трудоспособность, — 1312 грн.; общий показатель на одного человека в расчете на месяц — 1624 грн.

При этом минимальная зарплата в сумме 3200 грн. не меняется в течение 2017 года, поэтому все производные от нее величины остаются в том размере, в котором они определены по состоянию на 1 января 2017 года.

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Артём Филипенко
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