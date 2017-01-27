139 «детей улиц» выявила с начала года Службa по делам детей ОГА

15:24 / 24.04.2017

ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За первый квартал Служба по делам детей ОГА провела 329 рейдов по улицам и вокзалам населённых пунктов области и выявила 139 предоставленных самим себе детей, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник Службы по делам детей Одесской областной государственной администрации Алла Кирияк сообщила сегодня, 24 апреля, на аппаратном совещании.

В числе мер по социальной защите детей и предупреждению детской беспризорности, применяемых Службой по делам детей, начальник ведомства назвала регулярные рейды, которые проводит служба совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

В 2016 году таких рейдов было проведено 1 тыс. 216, в результате чего с улиц и вокзалов вернули 428 детей, а из неблагополучных семей забрали 254.

Было обследовано 2 тыс. 289 семей категории неблагополучных. 1 тыс. 296 родителям вынесено предупреждение о ненадлежащем содержании детей и отношении к ним.

«В большинстве своём, «детьми улиц» оказались жители региона», — подчеркнула А. Кирияк.