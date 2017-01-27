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4,7 тысячи человек было трудоустроено с начала года при содействии Службы занятости в области
14:33 / 21.04.2017
ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В течение 3 месяцев 2017 года в Одесской области при содействии Службы занятости было трудоустроено 4 тысячи 674 человека, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в Одесском областном центре занятости.
По информации ООЦЗ, в течение января-марта службой занятости в Одесской области трудоустроены 4 тыс. 674 чел. (за 4 месяца в 2016 г. — 5 тыс. 273), в Одессе — 466 чел. (в 2016 г. — 552).
В течение этого периода право на получение помощи по безработице в области имели 17 тыс. 571 чел. (в Одессе — 2 тыс. 490), а её средний размер составил 1 тыс. 871 грн. (в Одессе — 3 тыс. 292 грн.).
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