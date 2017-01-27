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«Граждане, которым не хватает стажа для пенсии, могут его докупить», — ГУ ПФУ области
15:20 / 14.02.2017
ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заместитель начальника ГУ Пенсионного фонда Украины в Одесской области Татьяна Яворская сообщила, что теперь при заключении страхового договора с Пенсионным фондом граждане могут «докупить» себе недостающие годы стажа, необходимые для выхода на пенсию, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»
Об этом замначальника ГУ сообщила сегодня, 14 февраля, в ходе пресс-конференции.
Как отметила Т. Яворская, согласно законодательству, для начисления пенсионного пособия в Украине женщинам необходимо иметь стаж 30 лет, а мужчинам — 35.
Однако при этом, согласно законодательству, на оформление пенсии могут рассчитывать люди, чей рабочий стаж равняется 15 годам. Если меньше — пенсия не начисляется.
Замначальника сообщила, что, если человек уже достиг пенсионного возраста, но по расчетам ему не хватает стажа, есть возможность его приобрести законным путём. Для этого необходимо заключить страховой договор с Пенсионным фондом, уплатив за каждый недостающий месяц по 420 грн. Расчёт будет производиться с момента обращения в социальное учреждение.
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