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Пенсионный фонд Одесской области выплачивает пенсии на 100% от потребности
14:20 / 14.02.2017

ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пенсионный фонд Одесской области выплачивает пенсии на 100% от потребности, несмотря на уменьшение поступлений в прошлом году, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник ГУ Пенсионного фонда Украины в Одесской области Александр Буряченко сообщил сегодня, 14 февраля, на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов деятельности областного ПФ за 2016 год.

По данным начальника Главного управления, в 2016 году в Пенсионный фонд Одесской области из всех источников финансирования поступило на 213 млн. 800 тыс. грн. меньше, чем в 2015 г.

Однако выплаты пенсий не прекращались, и в общей сумме составили 12 млрд. 996 млн. 400 тыс. грн., что составляет 100% от потребностей.

Также А. Буряченко сообщил, что на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 631 тыс. 100 пенсионеров, 48 тыс. из которых — уволенные в запас военнослужащие.

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Артём Филипенко
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