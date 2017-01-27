Проект «Недели Добрых Дел» стартует в Одессе 19 февраля

17:34 / 13.02.2017

ОДЕССА, 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 19 февраля по 9 апреля в Одессе пройдет благотворительный марафон «Недели Добрых Дел», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, с 19 февраля по 9 апреля в Одессе по инициативе Международной студенческой организации «Гилель» пройдет благотворительный марафон «Недели Добрых Дел». В Украине его проводят в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепропетровске.

Цель проекта — «призвать общественность на протяжении семи недель отвлечься от своих повседневных забот и обратить внимание на тех, кто нуждается в помощи и поддержке».

В рамках проекта пройдут разнообразные акции, направленные на привлечение внимания общественности к волонтерским инициативам. В частности, под эгидой «Недели Добрых Дел» проходят такие известные мероприятия, как «Добрый автобус», Бал седовласых кавалеров и дам, Дни детской книги, «Подари улыбку детям», «Обнимашки» и фестиваль «На крыльях детства».

В департаменте добавили, что за 7 лет существования марафон «Недели Добрых Дел» стал популярным и резонансным благотворительным проектом, который действует при поддержке Одесского городского совета.