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Завершён ремонт в Белгород-Днестровском доме ребенка
15:45 / 07.02.2017

ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Белгород-Днестровском специализированном доме ребенка завершился ремонт, на проведение которого из облбюджета было выделено более полумиллиона гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 февраля, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, в ходе ремонта в пищеблоке Дома ребенка были установлены новые металлопластиковые окна и двери, сантехническое оборудование, полностью заменена плитка на стенах и полу. Также отремонтировано все помещение и санузел жилой группы на 2-м этаже: окрашены стены, приведен в порядок потолок, заменены пол и окна.

«На проведение работ из областного бюджета выделено 540 тысячи гривен соответствии с комплексной программой «Здоровье», — сообщил председатель областного совета Анатолий Урбанский.

В пресс-службе добавили, что коммунальное учреждение «Белгород-Днестровский специализированный дом ребенка» — единственное учреждение в Одесской области, которое построено по типовому проекту. Согласно проекту, санитарно-гигиенические условия предусматривают пребывание, реабилитацию и коррекционно-воспитательную работу детей в возрасте до 4-х лет. От других учреждений интернатного типа в области Белгород-Днестровский дом ребенка отличается наличием помещений медицинского и реабилитационного назначения. Здесь есть зал ЛФК, кабинет физиотерапевтических процедур, комнаты сенсорного развития, кабинет для прививок, массажа и тому подобное. В целом учреждение рассчитано на 150 детей при штате 230 человек (медперсонал, воспитатели, логопеды, дефектолог и другие специалисты).

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