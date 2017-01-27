2 тысячи 246 молодых людей из категории детей-сирот в Одесской области не имеют жилья

13:41 / 06.02.2017

ОДЕССА, 06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Практически половина проживающих в Одесском регионе молодых людей из категории детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, не имеют своего жилья, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщила сегодня, 6 февраля, на аппаратном совещании в Одесской облгосадминистрации начальник Службы по делам детей Алла Кирияк.

По её словам, вопрос обеспечения жильём детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, — один из актуальнейших в Одесском регионе. Ведь из 5 тыс. 666 молодых людей этой категории в возрасте от 17 до 22 лет, 2 тыс. 246 не имеют жилья.

Ещё 908 детей льготного контингента после окончания обучения в специальных учебных заведениях в этом году также не получат собственной жилплощади.

В 2016 году на квартирный учёт взято 247 детей-сирот.

«Постановка детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, на квартирный учёт — работа местных органов самоуправления и госадминистраций. Необходимо учитывать в обязательном порядке их «привязку» к месту проживания и учёбы. Такой ребёнок имеет право получить жильё в течение месяца после того, как ему исполнится 16 лет. Причём, во внеочередном порядке. К сожалению, на данный момент, «буксующая» программа по предоставлению государственного жилья таким детям приводит к тому, что они становятся БОМЖами», — заявила А. Кирияк.