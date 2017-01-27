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Служба занятости области в 2016 году выдала полтысячи разрешений на применение труда иностранцев
13:41 / 31.01.2017

ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В течение 2016 служба занятости рассмотрела и выдала 499 разрешений иностранным гражданам на трудоустройство в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 января, в отделе информационной работы Одесского областного центра занятости.

Как отметили в отделе, в прошлом году по сравнению с 2015 годом количество обращений в Службу занятости за получением и продлением разрешений на трудоустройство иностранных граждан и лиц без гражданства увеличилось в 2 раза.

Так, предоставлены разрешения на трудоустройство гражданам Турции, Таиланда, России, Индонезии, Молдовы, Великобритании и Франции.

Подавляющее число этих иностранцев являются квалифицированными работниками дефицитных специальностей, которых не хватает на местном рынке труда (высокопрофессиональные преподаватели иностранного языка, специалисты по эксплуатации оборудования зарубежного производства и в сфере транспортного агентирования, фрахтования, специалисты по оказанию услуг по массажу и т. п.).

Также значительное количество иностранцев является учредителями предприятий, учреждений и организаций.

В течение года службой занятости предоставлено почти 600 консультаций о порядке выдачи, продления действия разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.

В отделе также напомнили, что с 1 января 2017 г. изменился размер платы за выдачу разрешений на применение труда иностранцев — теперь он составляет 6 тыс. 400 грн.

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Артём Филипенко
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