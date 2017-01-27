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557 одесситов получили в 2016 году адресную муниципальную помощь на погашение долгов за ЖКУ
13:10 / 31.01.2017
ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Более полутысячи одесситов получили в прошлом году адресную муниципальную помощь на погашение задолженности по оплате услуг ЖКХ на общую сумму 1 млн. 83 тыс. 735 грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»
Об этом корреспонденту агентства сообщила сегодня, 31 января, начальник отдела назначения социальной помощи Департамента труда и социальной политики Одесского горсовета Елена Стопник.
По данным начальника отдела, по городской программе предоставления адресной помощи для погашению задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), в прошлом году 557 жителей Одессы получили по 2,5 тыс. грн. единоразовой помощи в счёт погашения задолженностей по коммунальным платежам, что в общей сложности составило 1 млн. 83 тыс. 735 грн.
Чиновница отметила, что для получения такой единоразовой помощи «необходимо иметь одесскую прописку и обязательно предоставить информацию, было ли прежде обращение за субсидией и с каким результатом. Поскольку именно субсидия является первым этапом в предоставлении помощи по оплате услуг ЖКХ».
По словам Е. Стопник, за такой помощью могут обратиться те одесситы, чей доход на каждого члена семьи не превышает 2 тыс. грн. — такая семья или одинокий человек должны подать заявление на имя начальника Департамента труда и социальной политики Одесского горсовета, предоставить копии паспортов, идентификационного кода, заявления о статусе (инвалид, пенсионер и т. д.), справки о задолженности с предприятий, оказывающих услуги.
«Хочу отметить, что вне зависимости от суммы долга, на одну семью будет выплачено не более 2 тыс. 500 грн. один раз в год. Но это не значит, что в следующем году такой семье будет отказано в рассмотрении предоставления помощи. У нас много повторных случаев из разных категорий населения», — добавила начальник отдела.
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