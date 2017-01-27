17 тысяч человек было трудоустроено в 2016 году при содействии Службы занятости в области

10:46 / 27.01.2017

ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В течение 12 месяцев 2016 года в Одесской области при содействии Службы занятости было трудоустроено 17 тысяч 323 человека, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 января, в Одесском областном центре занятости.

По информации ООЦЗ, в течение января-декабря службой занятости в Одесской области трудоустроены 17 тыс. 323 чел. (в 2015 г. — 18 тыс. 136), в Одессе — 2 тыс. 211 чел. (в 2015 г. — 2 тыс. 559).

В течение года право на получение помощи по безработице в области имели 35 тыс. 81 чел. (в Одессе — 5 тыс. 724), а её средний размер составил 1 тыс. 747 грн. (в Одессе — 2 тыс. 802 грн.).